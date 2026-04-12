Buchenwald Kerkeling will nicht mehr schweigen

Kein Ende der Erinnerungskultur

Er mahnte zugleich, die Erinnerung und die Verantwortung aufrecht zu halten. "Immer lauter und dreister werden die Stimmen, die nach einem Ende der Erinnerungskultur rufen! Ein Schlussstrich unter die Erinnerung wäre der Schlussstrich unter unsere Demokratie", sagte er. Artikel eins des Grundgesetzes - "Die Würde des Menschen ist unantastbar", sei eine in Stein gemeißelte Antwort auf Buchenwald.