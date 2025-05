Gedenken an Kriegsende: Voigt: 80 Jahre Frieden in Europa ist auch Verpflichtung

Erfurt (dpa/th) - Für Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU) sind 80 Jahre seit der Befreiung vom Nationalsozialismus und dem Ende des Zweiten Weltkriegs Erinnerung und Verpflichtung zugleich. "Der 8. Mai ist ein Tag der Dankbarkeit und auch ein Tag der Besinnung und der Einkehr", sagte er laut Mitteilung am Vorabend. "Und: Er ist ein Appell an uns alle. An unsere gemeinsame Verantwortung für diese Welt und für die Generation von morgen. Für unsere freiheitliche demokratische Grundordnung, für ein Europa der Freundschaft und Partnerschaft."