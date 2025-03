Erlös an Franz-Beckenbauer-Stiftung

Das Turnier findet im Rahmen des 125-jährigen Vereinsjubiläums des FC Bayern statt. Die Erlöse sollen der Franz-Beckenbauer-Stiftung zugutekommen. Sie unterstützt nach eigenen Angaben Menschen mit Behinderung und Personen, die krank oder unverschuldet in Not geraten sind. Die deutsche Fußball-Ikone Beckenbauer war am 7. Januar 2024 im Alter von 78 Jahren gestorben.