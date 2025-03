München - Heidi Beckenbauer und Sohn Joel haben zum Auftakt des Legenden-Turniers zum Gedenken an Franz Beckenbauer für emotionale Momente in der Halle gesorgt. "Der ganze Körper bekommt eine Gänsehaut", sagte Joel Beckenbauer am Mikrofon im SAP Garden. Es sei "unglaublich", welche Fußball-Legenden für das Hallenturnier zugesagt hätten.