Dieser bewegende Moment wird in Erinnerung bleiben: Als zum Auftakt des Oberhofer Weltcups eine Gedenkminute für den im Dezember plötzlich und unerwartet verstorbenen norwegischen Biathleten Sivert Guttorm Bakken abgehalten wurde, klatschten die Zuschauer in der Arena am Rennsteig eine Minute lang lautstark Beifall. Ehrenhalber wurde die Startnummer 1 beim Sprint am Donnerstag nicht vergeben, über der Videowand flimmerten Fotos und Videos aus der Karriere des 27-Jährigen.