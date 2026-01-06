Mitten an der Hauptstraße, ein Auto nach dem anderen fahren daran vorbei. Woran? An dem Denkmal für die Suhler Widerstandsgruppe auf dem Friedberg. Auf einmal wird es still, der Lärm der Straße verblast und in Gedanken ist man nicht mehr im neuen Jahr 2026. Nein. In Gedanken stehen die Personen rund um den Landesvorsitzenden der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/ Bund der Antifaschisten (VVN/BdA) Philipp Weltzien, Heidemarie Schwalbe und Ina Leukefeld nun 81 Jahre später hier am Suhler Friedberg.