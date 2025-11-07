Was man so alles findet, wenn man etwas ganz Spezielles sucht. Ganz sicher ist es nicht das, was man eigentlich im Visier hatte. Mir ging es so, auf der Suche nach einem bestimmten Bild. Beim Durchforsten der Fotobücher bin ich auf ein Album gestoßen, dass ich nie und nimmer dort vermutet hätte. Mir ist nicht mal bewusst, wie und dass es überhaupt in meinen Besitz gelangen konnte. Erst beim Aufschlagen wurde mir klar: Es stammt von meinem Großvater. Die Aufnahmen müssen in den Jahren zwischen 1940 und 1945 entstanden sein. Sie zeigen Männer in Uniformen vor einer großen Villa. Oder an einem Tisch sitzend, der mitten in der Pampa aufgestellt wurde. Aber auch knietief im Schlamm stehend oder auf gefrorener Erde liegend. Zu sehen sind gesprengte Brücken, ausgebrannte Panzer und tote Pferde am Wegrand – so als wären sie weggeworfen worden. Und mittendrin ein Hochzeitsfoto. Sie im weißen Kleid – er in Wehrmachtsuniform.