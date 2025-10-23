Es ist nicht zu glauben: Kaum waren die 15 spektakulären Hinweisschilder des “Pfades der Zukünfte“ in Schmalkalden aufgestellt, sind gleich mehrere davon verschwunden – fünf Stück wurden in nur zwei Tagen gestohlen. Nun hat sich der Verein Bunte Kultur Schmalkalden (Buks) kurzfristig entschlossen, die „Objekte der Begierde“ wieder abzubauen und das Projekt vorerst in den digitalen Raum zu verlagern. An den leeren Masten finden sich jetzt QR-Code als Link zum Projekt.