Sechzig ist das neue Vierzig? Kann ja sein. So vom Lebensgefühl her gesehen. Aber wenn auf dem Handy immer neue Dinge erscheinen, das Internet suggeriert, dass mit dieser oder jener App die Lösung für Probleme, die ich gerade nicht habe, quasi in der Hand liegen, zweifle ich dran, mit den Vierzigern mithalten zu können. Erst recht, wenn ich im neuen Auto vergeblich den Schacht suche, in den ich meine Lieblings-CDs reinschieben kann. Das geht nun alles über das Handy, Bluetooth und Datenstick. Aha.