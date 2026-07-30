Früher klingelte das Telefon. Wenn man eins hatte. Heute ploppt das Handy. Und zwar gefühlt jede Minute. Kein Wunder – schließlich sind wir in der Familien- und Geschwistergruppe, in der Homeoffice-Gruppe, der Kita-Gruppe, der Wandergruppe, der Blitzergruppe, der Kochgruppe, der Reha-Gruppe, der Yoa-Gruppe und wahrscheinlich noch in zig anderen Gruppen, bei denen wir gar nicht mehr wissen, warum wir überhaupt drin sind.