Legen Sie schon mal ihre Lieblings-Kuscheldecke zurecht, stellen sie Plätzchen auf dem Tisch parat und machen sie es sich auf Ihrer Couch gemütlich. Weihnachtszeit ist Fernsehzeit. Da kann man sich stundenlang die Zeit vertreiben. So richtig schön urig, bei Schummerbeleuchtung und Muschebubu. Noch dazu ohne schlechtes Gewissen. Denn alle Arbeiten sind erledigt. Der Braten ist vorbereitet, die Pfefferkuchen sind gebacken, alle Geschäfte geschlossen und die Wohnung auf Hochglanz poliert. Die Kerzen flackern sanft, der Duft von Tannen liegt in der Luft. Ach wie herrlich beruhigend das doch alles ist.