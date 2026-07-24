Wie schön sie doch ist, die Mediziner-Welt in TV-Serien wie „Bergdoktor“ oder „In aller Freundschaft“. Die Götter in Weiß können alles, haben unendlich viel Zeit für ihre Patienten und deren Angehörige und dünn besetzte Wartezimmer. Bürokratie kommt hier kaum vor. Ach, wie kuschelig diese Welt einer perfekten Rundumversorgung doch ist. Was für eine Täuschung, die von der Realität nur enttäuscht werden kann. Denn was vor und hinter den Kulissen dieser Serien passiert, geht anders.