Es ist ein Tag wie jeder andere auch. Opa Egon hat gerade sein Frühstück beendet. Vor ihm liegen ruhige Stunden. Plötzlich klingelt das Telefon. Neugierig hebt er den Höhrer ab und meldet sich mit seinem Nachnamen. Am anderen Ende schluchzt ein Mann in die Leitung: „Papa...“. „Ben, bist du das?“, fragt Opa Egon. Und zack, schon sitzt er in der Falle. Die Anrufer kennen nun den vollen Namen des angeblichen Sohnes. „Ja...ich...etwas Schlimmes...“, stammelt dieser und reicht den Hörer weiter. An einen ebenso angeblichen Polizeibeamten. Dieser erzählt dem alten Mann nun seinerseits die erschütternde Geschichte vom verunglückten Sohn, der einen anderen Menschen totgefahren haben soll. Es ist die Rede von Schuld, Gefängnis und Kaution.