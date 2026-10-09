Ab und zu ist ein Unterhemd schon gut. Nicht nur zum Warmhalten des Körpers ist das Hemdchen nützlich, sondern auch, wenn der Korb zu klein wird für die überbordenden Pilzfunde. Also, wenn man mehr Findender ist als Suchender. Da kann das Hemd – mit den Trägern als Henkel und am Einschlupfloch zugeknotet - gut als Beutel taugen. Dabei hätte mancher kaum einen Pfifferling drauf verwettet, dass es dieses Jahr überhaupt Pilze gibt angesichts der Hitze und der Trockenheit des Sommers. Aber die Natur macht ihr Ding. Sie lässt ganze Armeen von Steinpilzen erhobenen Hutes dastehen. Sie lässt Maronen sprießen und schafft es, den Sammler immer wieder in die Knie zu zwingen. Die Pilz-Zeit ist schon besonders. Der erdig duftende Wald. Das sich färbende Laub, das den Sammlern mitunter Pilz-Hüte vorgaukelt. Und freilich das gute Gewissen, sich an der frischen Luft zu bewegen.