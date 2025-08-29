Kennen Sie den Rentner, der sich nach seinem Arbeitsleben komplett entspannt zurücklehnt, darauf wartet, dass die Rente mit der Post kommt und ansonsten von Urlaubsreise zu Urlaubsreise lebt? Vielleicht gibt es den. Ich habe ihn allerdings noch nicht kennengelernt. Deswegen löst die Debatte über ein soziales Pflichtjahr für Rentner auch bei mir mehr als ein Stirnrunzeln aus. Wenn es nicht so traurig wäre, könnten Rentner gut darüber lachen. Vor allem jene, die auch in dieser Sache das Soll längst übererfüllt haben. Wenn man so will – mit sozialen Pflichtjahrzehnten, die sie freiwillig absolvieren.