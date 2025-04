Was für ein Start ins Rentner-Leben! Endlich Zeit. Auch für den Holzstapel, der in ofengerechte Stückchen zerlegt werden will. Ran an die Säge und ... Die blutigen Details will niemand wirklich wissen. Kurzum; die rechte Hand ist für längere Zeit unbrauchbar und ein Finger (er ist zum Glück noch dran) spielt selbst nach Wochen immer noch nicht richtig mit. Tja, so geht es zu im Leben, in dem mir immer mal wieder der Spruch, den der französische Mathematiker und christlichem Philosoph Blaise Pascal in die Welt gesetzt hat, in den Sinn kommt: Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähle ihm von deinen Plänen!