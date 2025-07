Einer meiner akademischen Lehrer pflegte Geschichte stets als Zusammenspiel von „Strukturen und Figuren“ zu erklären. Wer sich der Vergangenheit mit diesem Blickwinkel nähert, der erkennt schnell, wie wenig der Lauf der Dinge Gott gegeben ist. Und wie viel vom Zufall abhängt – und vom Wirken Einzelner an den Hebeln der Macht. Es ist ein schwieriges Erbe von DDR-Bildung, historische Herrscherfiguren – sofern sie sich nicht als Revolutionäre (siehe Thomas Müntzer) gebrauchen lassen, negativ zu konnotieren. Sind doch all die Fürsten, Könige und Kaiser stets diejenigen, die dem Fortschritt im Wege stehen, den Rest der Menschheit knechten und selbst in Saus und Braus leben. Sie galt es im Grunde aus der Geschichte zu werfen.