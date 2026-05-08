Unglaublich! 1,2 Kilometer Straße sind in Eisfeld gebaut worden. Und dafür war der Eingangsbereich der Stadt knapp vier Jahre lang gesperrt. 2,5 Millionen Euro hat allein der Bau gekostet – mit Gehwegen, Bushaltestellen, Straßenbeleuchtung und vielem mehr. Von Nebenkosten ganz zu schweigen. Als ich das Anfang dieser Woche gehört habe, musste ich kräftig schlucken und es hat mich lange beschäftigt. Was ist nur los in unserem Land? Warum dauern Bauprojekte ewig und werden deshalb auch immer teurer? Warum werden die bürokratischen Hürden immer höher?