Ob sie das wirklich tun würden, bleibt erstmal unbeantwortet. Fakt dagegen ist, dass die von Rodri thematisierte hohe Belastung offenbar nur auf einen Bruchteil an Spielern zutrifft. Die FIFA verweist bei dem Thema gerne auf einer jüngst veröffentlichten Studie des Internationalen Zentrums für Sportstudien CIES, das der Weltverband vor knapp 30 Jahren selbst mitgegründet hatte. Demnach spielen die meisten Clubs pro Saison nicht mehr als noch vor zwölf Jahren.

Die durchschnittliche Anzahl an Partien der Clubs pro Saison lag zwischen 2012 und 2024 demnach bei etwas mehr als 40. Nur 5 Prozent der Vereine waren in mehr als 60 Spielen gefordert. Und: Nur 0,31 Prozent der Spieler kamen in 61 oder mehr Partien zum Einsatz. Die Studie hat sich das Arbeitspensum von mehr als 18 000 Fußballern in 40 Ligen über einen Zeitraum von zwölf Jahren (2012 bis 2024) angeschaut. Durchschnittlich absolvierten diese Spieler 22,7 Partien pro Saison.

Hat Rodri übertrieben?

Ist also alles gar nicht so schlimm? Ganz so einfach ist die Sache nicht. Denn der Mittelfeldspieler selbst zählt zu den 0,31 Prozent, er hat in der vergangenen Saison insgesamt 63 Pflichtspiele bestritten. Es geht also offenbar um die vergleichsweise eher geringe Anzahl an absoluten Topspielern.

Denjenigen, die mit ihren Vereinen regelmäßig in mehreren Wettbewerben gefordert sind und dazwischen, davor und danach für ihre Nationalteams spielen. Dass im nächsten Sommer dann auch noch eine Club-WM dazukommt, macht die Situation dieser Profis nicht besser.

Zusammen mit dem neuen Champions-League-Modus würden Spieler wie er dadurch "wohl auf 70 oder 80 Spiele" kommen, hatte Rodri befürchtet. Das war allerdings vor seiner Verletzung, durch die sich die Anzahl seiner Einsätze nun deutlich verringern und wodurch er wieder aus dem kleinen Kreis der 0,31 Prozent der Spieler heraus fallen dürfte. Enden wird die Debatte damit aber sicher nicht. Ganz im Gegenteil.