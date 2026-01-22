Ralf Liebaug lässt keine Zweifel aufkommen. „Reinhard Köhler war und ist für uns ein ganz wichtiger Mann, er ist am längsten von allen Mitarbeitern dabei“, sagt der Werkleiter der Gewas Schmalkalden. „Er weiß noch um die Geschichte der Entflechtung des Kombinates WAB, wie das 1990 lief. Er hat eine große Menge an Fachwissen. Und da ist noch der Schatz an Erfahrungen. Reinhard hat viele Details zu unserem Wassernetz im Kopf, die sonst nirgendwo gespeichert sind.“