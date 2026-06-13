So ein schlechtes Vorbild scheint Stellan Skarsgård dann aber doch nicht für seinen Nachwuchs gewesen zu sein: Von seinen acht Kindern sind fünf selbst Schauspieler geworden. Die sind zum Teil so erfolgreich, dass Skarsgård sich in der "Late Show" mit Stephen Colbert im Mai 2025 einen "Nepo Daddy" nennt - jemand, der von der Berühmtheit seiner Kinder profitiert. Nach acht Kindern mit zwei Frauen reichte es dann aber auch, hat Skarsgård mal in einem Interview gesagt: Danach habe er sich sterilisieren lassen. In zweiter Ehe ist der Schwede mit der 25 Jahre jüngeren US-Amerikanerin Megan Everett verheiratet.