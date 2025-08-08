Geburtstag Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried

In der Schwulenszene hat sich in letzter Zeit vieles verändert, angefangen beim Namen. "Da gibt's jetzt das Wort "queer" und "LGBTQ". Ich habe lange gebraucht, um das zu lernen, weil ich war schon damals im Chemieunterricht schlecht darin, mir diese Buchstabenketten zu merken."

Mit Begriffen wie "queer" und "LGBTQ" tut er sich schwer

Er selbst sagt weiter "schwul" und "lesbisch", weil er es gewohnt ist. "Ich würde nie sagen, ich bin ein queerer Zeichner, weil mir dieses Wort ein bisschen fremd bleibt." Allerdings fallen ihm an dieser Stelle auch die älteren Herren aus der Dortmunder Schwulenszene um 1980 ein, die damals mit dem Wort "schwul" Probleme hatten und stattdessen von "homophil" oder "homosexuell" sprachen. "Das ist jetzt vielleicht etwas Ähnliches. Plötzlich ist das Wort "queer" da und klingt für mich wie "quer". Aber ich akzeptiere, dass es sich durchgesetzt hat - was soll ich alter Mann da sagen?"

Zu seinem 65. Geburtstag erscheint der Jubiläumsband "Pflaumensturz und Sahneschnitten", ein Rückblick mit Interviews, Fotos und Skizzen. Derweil arbeitet der Künstler schon seit zwei Jahren an einer Umsetzung der Nibelungen-Sage. Aber es stockt. "Ich fing schwungvoll an, und nach 80 Seiten kamen dann die Zweifel: Sieht der Siegfried wirklich aus, wie er soll? Müsste er den Scheitel nicht rechts haben? Ich habe da einen inneren Kritiker, der ist manchmal gnadenlos."

In zwei Jahren bekommt er Rente. "Finde ich komisch, ist aber auch ein beruhigendes Gefühl. Obwohl ich eine große und treue Lesergemeinschaft habe: Die Verlage stöhnen - das Internet übernimmt die Regie, alle gucken nur noch ins Smartphone, Bücher werden nicht mehr so richtig verkauft. Man muss sehen, wo man bleibt." Von daher ist das mit der Rente schon okay. "Aufhören werde ich sicherlich nicht. Solange ich einen Stift halten kann und mir etwas einfällt, gehört das zu mir." Alles andere "wäre komisch".