Geburtstag Offene Worte von Ralf Bauer zu Geld, Leben und Älterwerden

Baden-Baden - Der Schauspieler Ralf Bauer glaubt, dass er vielleicht kein guter Vater gewesen wäre. Früher habe er immer eine Fußballmannschaft haben wollen, inzwischen sei er nicht mehr sicher, ob das mit seinem Beruf als Schauspieler und den unregelmäßigen, teils langen Drehzeiten vereinbar gewesen wäre, sagte er kurz vor seinem 60. Geburtstag am heutigen Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Ob er doch noch Kinder haben werde, liege nicht in seiner Hand. "Wenn das sich ergibt, wenn das kommt, dann kommt es. Wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm."