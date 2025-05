In Kloster Veßra versteht man unter Museum keinen stillen Ort. Alleine die anmutig umherwandelnde und gackernde schwarze Hennenschar mit Hahn impliziert pures, echtes Leben. Hier installiert man den Wandel auf einem Platz, der für die Ewigkeit scheint. Ein Platz, der uralte Geschichte birgt und sich doch stets verjüngt. In Kloster Veßra weiß das Team um Direktor Ingo Weidig, dass sein Arbeits- und Schaffensort durch die Menschen lebt, die es besuchen – und durch jene, die es gestalten. So wurde im Hennebergischen Museum zum Internationalen Museumstag im Jubiläumsjahr eine Ausstellung eröffnet. Ihr Titel: „50 Jahre. Wir machen Museum.“ Sie lädt ein, auf fünf Jahrzehnte zurückzublicken – und richtet dabei gleichzeitig den Blick nach vorn.