Der Freiberger Bildhauer Bernd Göbel hatte 1985 wohl das richtige Händchen: Zum in der DDR groß zelebrierten 300. Bach-Geburtstag stellte er einen schlaksigen jungen Kerl in lässiger, fast flegelhafter Pose mitten auf den Arnstädter Marktplatz. Kein betagter Herr mit Mantel und Perücke wie in Eisenach oder Leipzig, nein, ein stürmischer Hitzkopf mit losen Haaren und Kniebundhose sollte da zu Ehren kommen. Johann Sebastian Bach an einen Meilenstein gelehnt und nicht etwa auf einen hohen Sockel gehoben – das sorgte alsbald für ebenso hitzige Debatten in ehrfurchtsvollen Künstlerkreisen. Selbst das Denkmal geriet zum Politikum: Im Lauchhammer gegossen, musste es wegen seiner Größe und Schwere als Militärtransport der NVA aus der Lausitz nach Arnstadt gebracht werden.