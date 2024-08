Klara Geber feierte in der vergangenen Woche in Großbreitenbach ihren 100. Geburtstag. Gleichzeitig gab fast auf den Tag genau 100 Jahre später die Geburt des achten Ur-Urenkels Anlass zur großen Freude und war ein besonderes Geschenk. Gemeinsam mit der Familie ihrer Tochter Gudrun wohnt sie in ihren eigenen vier Wänden. Lediglich ein Rollator zur Fortbewegung unterstützt das tägliche Leben. Bei guter Gesundheit und mit klarem Verständnis freut sich Klara Geber auf den allabendlichen Spielfilm im Fernsehen oder sie liest Romane, um gedanklich fit zu bleiben. Am vergangenen Freitag hatte die Jubilarin aber erst einmal viele Gäste zu begrüßen, bevor sie sich ihren Filmen widmen konnte. Unter den Gästen war der Ortschaftsbürgermeister Matthias Gruhn, der im Namen der Stadt Großbreitenbach zum 100. Geburtstag gratulierte.