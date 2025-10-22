Als „eine große Chance für die Region“ bezeichnet Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder das Jubeljahr. Am 2. April wird des 200. Geburtstags von Herzog Georg II. gedacht. Um das Datum herum rankt sich 2026 ein besonderer Veranstaltungsreigen. Zur offiziellen Präsentation der Höhepunkte trafen sich in Schloss Elisabethenburg am Mittwoch Vertreter aus Meiningen, Bad Liebenstein und der Veste Heldburg. Das gemeinsame Programm wird mit einem 76 Seiten starken Heft in der Werbefarbe Meiningens erscheinen. Gelbe Lettern auf pinkem Grund künden vom „Georg-Jahr 2026“ mit einem prall gefüllten Kalender. „Es werden sicher noch mehr Termine dazukommen“, waren sich Meiningens Kulturmanager Marian Dux und Meiningen-GmbH-Geschäftsführer Dirk Bradschetl sicher.