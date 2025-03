Eine Empfehlung der Landesärztekammer löst Unruhe in der Region aus: Sie rät zu einer stärkeren Zentralisierung bei den Geburtsstationen. Damit geraten die Südthüringer Kliniken in Meiningen, Suhl und Bad Salzungen in die Diskussion. Welcher Kreißsaal bleibt, welcher wird in Zukunft womöglich dichtgemacht? – Noch ist nichts entschieden, aber die Besorgnis ist groß bei Eltern und Beschäftigten. Schließlich mussten schon zahlreiche Kreißsäle im Süden Thüringens ihre Türen für immer schließen – auch in Schmalkalden. Werdende Mütter aus der dortigen Region müssen schon seit etlichen Jahren längere Wege in Kauf nehmen und nutzen seitdem Kliniken in der Nachbarschaft – ob Meiningen, Bad Salzungen, Suhl oder Friedrichroda.