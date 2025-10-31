Geburtshilfe Hebammen werden anders bezahlt - was das für Familien heißt

Hausbesuche: Durch das neue System lohnen sich Hausbesuche laut Schmidt erst ab einer Dauer von 40 Minuten. Das bedeute: "Bei kurzen Besuchen, wenn man zum Beispiel nur einen wunden Popo angucken muss, verdienen Hebammen weniger als jetzt mit der Pauschale."

Kurse: Auch bei Geburtsvorbereitungskursen und anderen Kursen drohen nach Angaben von Schmidt Einschnitte. Hintergrund sei, dass Hebammen künftig Abwesenheiten von Teilnehmern nicht mehr privat in Rechnung stellen können. "Sie bleiben dann auf den Kurskosten sitzen." Es sei daher wahrscheinlich, dass Kursangebote künftig gekürzt würden.

Beleghebammen: Besonders trifft die neue Ordnung freiberufliche Hebammen, die in Kliniken Geburten betreuen, ohne dort angestellt zu sein - sogenannte Beleghebammen. Laut Schmidt müssen sie Verdiensteinbußen von 20 bis 30 Prozent hinnehmen. In Thüringen gebe es aktuell an 5 von 19 Geburtskliniken Beleghebammenteams. Es sei zwar nicht davon auszugehen, dass diese ihre Arbeit komplett einstellten. Es gebe aber bereits einzelne Kündigungen.

Versorgung aktuell noch gut - aus diesem Grund

Generell sei die Versorgung mit Hebammen in Thüringen noch gut, sagte Schmidt weiter. Das hänge auch mit der sinkenden Geburtenrate zusammen. Bundesweit habe aber eine Umfrage ergeben, dass 44 Prozent der Hebammen mit dem Gedanken spielten, den Job zu verlassen. "Wenn immer weniger Hebammen zur Verfügung stehen, haben wir ein Problem in der Versorgung." Schon heute werde es etwa in Nord- oder Ostthüringen schwieriger, weil dort auch Geburtskliniken geschlossen hätten.