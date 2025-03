Geburtshilfe: Hebammen-Kreißsäle an Kliniken stoßen auf Interesse

Arnstadt/Jena (dpa/th) - Das Angebot einiger Thüringer Krankenhäuser an Schwangere, ihre Kinder ohne ärztliche Begleitung in von Hebammen geleiteten Kreißsälen zur Welt zu bringen, stößt nach Einschätzung der Kliniken auf Interesse. Es gebe zahlreiche Anfragen und Anmeldungen dazu, teilten die Thüringen-Kliniken Saalfeld und das Universitätsklinikum Jena auf Anfrage mit. In Hebammenkreißsälen betreuen die Geburtshelferinnen eigenverantwortlich gesunde Schwangere vor, während und nach der Entbindung. Ärzte werden nur bei Komplikationen zur Unterstützung herangezogen. Kliniken bieten das zusätzlich zur normalen Geburtshilfe an.