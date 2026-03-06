Manchmal sind es Zahlen, die eine Geschichte schreiben. So auch bei Nadine Malsch und Sebastian Drechsler. Der 26. Februar war für beide schon immer ein besonderer Tag. Es ist ihr beider Geburtstag. Dass er nun auch zu ihrem Hochzeitstag wurde, macht ihn zu ihrem ganz persönlichen Lebensdatum. Am Donnerstag, 26.02.2026, gaben sich die beiden im historischen Damenstift in Wasungen das Ja-Wort - ruhig, familiär und mit viel Gefühl.