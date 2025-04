Geburtenzeit im Frühjahr Feldhasen-Bestand blieb stabil - Doch schwieriges Jahr 2024

Zwischen den Großlandschaften in Deutschland gibt es deutliche Unterschiede: Mit durchschnittlich 28 Feldhasen pro Quadratkilometer ist der Bestand im nordwestdeutschen Tiefland - also von der dänischen Grenze bis ins nördliche Rheinland - am dichtesten. Dahinter folgen die südwestdeutschen Mittelgebirge mit 23 Tieren. Eher wenig Feldhasen hoppeln im nordostdeutschen Tiefland (7).