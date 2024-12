Direkt an Heiligabend wurden 15 Kinder geboren - und damit so wenig wie nie seit 1991. Die wenigsten Geburten wurden zuvor im Jahr 2022 gezählt, in dem 22 Kinder das Licht der Welt erblickten. Die meisten Geburten am 24. Dezember wurden im Jahr 2007 gezählt. In diesem Jahr gab es 49 Geburten.