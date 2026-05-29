Geburtenrückgang: Weniger Kinder, weniger Schulen

Ein Blick zurück zeigt, dass es auch anders gehen kann. Der frühere Landrat Ralf Luther (CDU) hatte den Mut, unpopuläre Schulschließungen durchzusetzen – und musste dafür viel Kritik einstecken, auch von früheren Lehrerkollegen. Doch seine Fraktion trug die Entscheidungen mit. Im Rückblick wurden sie vielfach als notwendig anerkannt – selbst von früheren Gegnern. Heute wirkt die CDU deutlich zögerlicher. Und die AfD, inzwischen stärkste Kraft im Kreistag, lehnt Schulschließungen grundsätzlich ab. Doch die demografische Realität lässt sich politisch nicht aushebeln. Auch gute Nachrichten ändern daran wenig: Dass Meiningen laut Studie eine sehr hohe Versorgungs- und Lebensqualität bietet, die beste in Südthüringen, ist sehr erfreulich, löst aber das Grundproblem fehlender Kinder nicht.