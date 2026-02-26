Es gibt immer weniger Kinder im Grabfeld – dieser Fakt ist nicht erst seit Kurzem in der Kommune bekannt. Und das bringt Auswirkungen mit sich, die alles andere als zufriedenstellend sind. Nicht nur, dass beim halbjährlich stattfindenden Babyempfang der Gemeinde die Anzahl der dort begrüßten neuen Grabfelder Erdenbürger in den Keller rutschte, wie beispielsweise im September 2025 zu sehen war. Im vergangenen Jahr schloss zudem auch die Kindertagesstätte „Villa Auguste“ in Behrungen aufgrund mangelnder Auslastung und einem nicht mehr vertretbaren Kosten-Nutzen-Verhältnis.