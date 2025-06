Die steigende Zahl von Kindergarten-Schließungen im ländlichen Osten wird nun auch von der Bundespolitik als Problem angesehen, auf das man reagieren müsse. Das Bewusstsein bei allen wachse, dass die Problemlage in den westdeutschen Flächenländern eine völlig andere ist als in den östlichen Ländern, sagte Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) am Mittwoch. Bisher hatte sich die bundespolitische Debatte auf den Ausbau von Kitaplätzen im unterversorgten Westen und in Großstädten konzentriert. Es gebe nicht die eine Lösung für alle, sagte Prien.