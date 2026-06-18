Seit 2019 ist die Zahl der Geburten im Ilm-Kreis kontinuierlich zurückgegangen – mit teils dramatischen Folgen für Kindertagesstätten in der Region. Nun jedoch zeigte sich Philipp Hoppe, Sachgebietsleiter Jugendarbeit und Jugendhilfeplaner im Jugendamt des Ilm-Kreises, bei der Vorstellung des Bedarfsplans für die Kindertagesbetreuung in Einrichtungen und in der Tagespflege im Jugendhilfeausschuss des Kreistages vorsichtig optimistisch.