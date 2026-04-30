Geburt über den Wolken: Frau bringt in 10.000 Metern Höhe Kind zur Welt

Die im siebten Monat schwangere Frau war in Dakar, der Hauptstadt des westafrikanischen Staats Senegal, in die Maschine gestiegen, wie Ita mitteilte. Kurz nach dem Start setzten bei ihr überraschend die Wehen ein. Mit Hilfe der Crew und zweier anderer Passagierinnen - einer Ärztin und einer Krankenschwester - gelang in einer ruhigeren Ecke des Flugzeugs die Geburt. Kind und Mutter sind wohlauf.