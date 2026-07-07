Gebündeltes Wissen Fragen rund um den Trabi? Hier gibt es Hilfe!

Halle - Der Anlasser vom Trabanten will nicht? Oder die Lichtmaschine ist unterwegs verloren gegangen und nun muss eine neue her? In solchen Fällen soll in Zukunft das neu gegründete Trabi-Kompetenzzentrum helfen. "Wir sind eine Handvoll Leute verteilt in Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt", erzählt Rolf Becker, der über die Stadtgrenzen seiner Heimatstadt Halle hinaus besser als "D-Rolf" oder "Drehorgel-Rolf" bekannt ist. Ähnliche Zentren gäbe es ja schon fürs Wetter oder die Wölfe, sagt er. "Aber wer ist wichtiger? Die Trabis oder die Wölfe? Selbst kleine Kinder lieben schon Trabis. Das ist ein Ding, das die Massen begeistert", sagt der Weltenbummler mit einem Grinsen im Gesicht.