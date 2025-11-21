Die Kitagebühren werden in Ilmenau erhöht – wie in vielen anderen Gemeinden auch. Die Erhöhung ist für kommunale Kindergärten in der Stadt und den Ortsteilen beschlossene Sache: Ab März 2026 werden 295 Euro pro Kind ab dem ersten Lebensjahr zu zahlen sein, eine Steigerung von 61 Euro zur bisherigen Gebühr von 234 Euro. In den vergangenen sechs Jahren hätten sich damit die Kita-Gebühren verdoppelt. Wie aber sieht das bei den Kitas der freien Träger aus? Hier liegen die Preise von vornherein meist höher als bei kommunalen Kitas. Werden auch sie die Elternbeiträge erhöhen? Und welchen Mehrwert hätten Eltern, die ihre Kinder für viel Geld dort unterbringen?