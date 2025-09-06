Der Kulturausschuss des Ilmenauer Stadtrates hat sich am Donnerstag mit den Gebühren für die Nutzung der Festhalle beschäftigt. Festhallenleiter Patrick Schneider hatte die Agenda der Festhalle vorgestellt. Aus der Bilanz der vergangenen Jahre nach der Sanierung resultierten seine Vorschläge zur Fortschreibung der Belegungskonzeption und zur Entgeltordnung. Beide Punkte datierten in ihrer jetzigen Form noch aus dem Jahr 2021.