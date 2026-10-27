Keine Kostensteigerung in Dresden oder Leipzig

"Für das Jahr 2027 sind nach derzeitigem Stand keine Anpassungen der Gebührensatzung vorgesehen", hieß es dagegen aus Leipzig. Und auch in Dresden ist für das kommende Jahr nicht mit einer Erhöhung bei den Friedhofsgebühren zu rechnen. Erst Anfang 2028 würden die Gebühren hier erneut kalkuliert. "Die Friedhofsgebühren erhöhen sich regelmäßig, jedoch nicht pauschal", hieß es dazu aus Dresden. Momentan liegen die Nutzungsgebühren für ein Erdreihengrab in Dresden bei 780,15 Euro für 20 Jahre, so ein Sprecher der Landeshauptstadt. Ein Urnenreihengrab koste bei gleicher Nutzungsdauer 662,49 Euro. In Leipzig kostet ein Erdreihengrab nach der Gebührensatzung 415,00 Euro für 20 Jahre und ein Urnenreihengrab 208,00 Euro.