Dresden (dpa/sn) - Die Friedhofsgebühren in den großen sächsischen Städten Leipzig und Dresden bleiben auch 2027 stabil. In Chemnitz rechnet die Stadt hingegen mit einem moderaten Anstieg. Das teilten die drei Städte auf Nachfrage mit.
Während Leipzig und Dresden ihre Friedhofsgebühren 2027 stabil halten, rechnet Chemnitz mit einem Plus. Wie groß sind die Unterschiede?
Dresden (dpa/sn) - Die Friedhofsgebühren in den großen sächsischen Städten Leipzig und Dresden bleiben auch 2027 stabil. In Chemnitz rechnet die Stadt hingegen mit einem moderaten Anstieg. Das teilten die drei Städte auf Nachfrage mit.
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In Chemnitz muss die neue Kalkulation zwar noch beschlossen werden. Die Stadt teilte aber jetzt schon mit, dass man bei den Nutzungsgebühren für Gräber mit einem Anstieg von etwa zwei bis drei Prozent rechne. Momentan kostet ein Erdreihengrab in Chemnitz laut der Gebührensatzung für die Chemnitzer Friedhöfe 423 Euro für eine Nutzungsdauer von 20 Jahren. Eine Grabstätte für Urnenbestattungen kostet für denselben Zeitraum 354 Euro. Hinzu kommt eine Friedhofsgrundgebühr.
"Für das Jahr 2027 sind nach derzeitigem Stand keine Anpassungen der Gebührensatzung vorgesehen", hieß es dagegen aus Leipzig. Und auch in Dresden ist für das kommende Jahr nicht mit einer Erhöhung bei den Friedhofsgebühren zu rechnen. Erst Anfang 2028 würden die Gebühren hier erneut kalkuliert. "Die Friedhofsgebühren erhöhen sich regelmäßig, jedoch nicht pauschal", hieß es dazu aus Dresden. Momentan liegen die Nutzungsgebühren für ein Erdreihengrab in Dresden bei 780,15 Euro für 20 Jahre, so ein Sprecher der Landeshauptstadt. Ein Urnenreihengrab koste bei gleicher Nutzungsdauer 662,49 Euro. In Leipzig kostet ein Erdreihengrab nach der Gebührensatzung 415,00 Euro für 20 Jahre und ein Urnenreihengrab 208,00 Euro.
Laut dem Bundesverband Deutscher Bestatter müssen Friedhofsgebühren in Deutschland entrichtet werden, damit Angehörige das Nutzungsrecht an einer Grabstelle erhalten. Die Nutzungsdauer betrage dabei in der Regel 20 Jahre, auch wenn diese Zeitspanne je nach Grabart abweichen kann.