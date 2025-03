Termine für Töpfermärkte stehen fest

Neben dem Tag der offenen Töpferei sind in diesem Jahr auch wieder Töpfermärkte in Thüringen geplant. Ihre Tassen, Schüsseln, Kunst- und Dekorationsgegenstände bieten die Keramiker einer Übersicht nach auf acht solcher Märkte an: Der nächste Termin steht am 12. und 13. April in Erfurt an. Weitere Märkte sind im Mai in Ilmenau, Rudolstadt und Gera geplant. Im Juni folgen Bürgel, im Juli Jena, im August Römhild und im September der Innungsmarkt der Thüringer Töpferinnung in Weimar.