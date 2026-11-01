Aachen - Der Graf, Sänger der Band Unheilig ("Geboren um zu leben"), schmunzelt über sein Image als düsterer Griesgram. "Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich lache gerne und bin auch lustig", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Das Publikum sehe oft nur die Kunstfigur. "Manche halten mich für einen Trauerliedsänger, der über Weltschmerz nachdenkt." Das sei ein Irrtum. "Das Bild ist wohl davon geprägt, wie ich mich in den ersten Jahren präsentiert habe: rüschenverzierter Mantel und Stiefel. Ich habe fast nie gelacht."