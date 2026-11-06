Die Diskussion um den Bebauungsplan Nr. 77/25 „Entwicklung Innenstadt“ hat inzwischen die Stadtgrenzen verlassen. Mit einem Offenen Brief an Bürgermeister Heiko Voigt hat sich die Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg in die Debatte eingeschaltet. Das Bündnis äußert die Sorge, dass die geplanten Regelungen negative Auswirkungen auf gesellschaftliche und religiöse Gruppen haben könnten.
Gebetsraum-Zwist Kritik aus Nürnberg am Umgang mit Sonneberger Muslimen
Adam Fox 06.11.2026 - 12:30 Uhr