East Rutherford - Jürgen Klopp findet den von Felix Nmecha nach dem Curaçao-Spiel initiierten Gebetskreis mit seinen Gegenspielern "ungewöhnlich und trotzdem natürlich wunderschön". In seiner Rolle als MagentaTV-Experte führte Klopp vor dem deutschen WM-Spiel gegen Ecuador aus: "In der Zeit, in der die Religion relativ häufig dazu führt, dass es - gelinde gemeint - zu Missverständnissen, zu Kriegen kommt, ist es wunderschön, dass sich Menschen zusammen da hinstellen und öffentlich zeigen, dass sie an Gott glauben."