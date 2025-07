Knapp 3800 öffentliche Bücherschränke gibt es aktuell in Deutschland. Einer der letzten, der eingerichtet wurde, steht in Rohr. Er soll ein Stück weit die Lücke schließen, die mit dem Aus für die Gemeindebibliothek vor sieben, acht Jahren entstanden ist. Zwar sei die nächstgelegene Bibliothek in Dillstädt, die wird von den dortigen Dorfbewohnern sehr rege frequentiert wird, für die Rohrer nicht allzu weit entfernt, aber für manche eben doch nicht nah genug, meinte Bürgermeister Siegmar Kleffel. Da könnte der öffentliche Bücherschrank ein gutes Angebot darstellen.