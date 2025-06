Haushaltsdebatten sind häufig mit Gekrache und Gepoltere verbunden, doch die Abschlussdiskussion zum Budget 2025 in Brotterode-Trusetal verlief sehr konstruktiv und geschmeidig. Zwar kam durchaus Kritik von den Freien Wählern, doch Gegenstimmen gab es am Ende nicht. Das hängt auch mit dem übermächtigen Vermögenshaushalt zusammen, die Bauverwaltung bekommt sehr viel Geld in die Hand gedrückt. „Henry, an Dir klebt das Meiste“, scherzte der gut aufgelegte Bürgermeister Kay Goßmann in Richtung Bauamtsleiter Henry Wolf.