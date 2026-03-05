Es war ein Riesenpolitikum und ist es jetzt, wo der Rückdreher kam, nach wie vor – das Gebäudeenergiegesetz der Ampelkoalition aus der vergangenen Legislaturperiode, auch Heizungsgesetz genannt. Das grün geführte Wirtschaftsministerium hatte in diesem (2024) unter anderem festgeschrieben, dass neu eingebaute Heizungen mindestens 65 Prozent der Wärme mit erneuerbaren Energien erzeugen müssen. Die Unsicherheit in der Bevölkerung war groß, auch aus Sorge vor einem möglichen erforderlichen Austausch bestehender Heizungen.