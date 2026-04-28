 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Kind und drei Erwachsene verletzt nach Wohnhaus-Brand

Gebäude unbewohnbar Kind und drei Erwachsene verletzt nach Wohnhaus-Brand

Das Treppenhaus eines Wohnhauses in Apolda fängt Feuer und der Brand breitet sich aus. Eine Bewohnerin wird mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Nachbargebäude werden geräumt.

Gebäude unbewohnbar: Kind und drei Erwachsene verletzt nach Wohnhaus-Brand
1
Bei dem Brand in einem Wohnhaus wurden vier Menschen verletzt. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Apolda (dpa/th) - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Apolda im Kreis Weimarer Land sind vier Menschen teils schwer verletzt worden, darunter ein Kind. Das Treppenhaus des Gebäudes fing am Montagabend Feuer, die Flammen breiteten sich aus, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Eine 32 Jahre alte Frau wurde demnach mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik für Brandopfer gebracht. Ein 34 Jahre alter Mann wurde ebenfalls schwer verletzt, eine 53 Jahre alte Frau sowie ein fünf Jahre altes Kind leicht. 

Nach der Werbung weiterlesen

Die Flammen breiteten sich den Angaben nach von einer Holztreppe bis zum Dachstuhl des Gebäudes aus, sodass die Feuerwehr diesen öffnete und Glutnester löschte. 

Bewohner von Nachbarhäusern kommen im Pfarramt unter

Benachbarte Gebäude wurden wegen der Rauchgase geräumt. 34 Menschen kamen vorübergehend im katholischen Pfarramt unter. Das Haus, in dem der Brand ausgebrochen war, ist laut Polizei unbewohnbar – zwei Nachbargebäude können erst bei Tageslicht begangen und begutachtet werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 800.000 Euro. Die Brandursache wird ermittelt.