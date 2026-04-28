Gebäude unbewohnbar: Kind und drei Erwachsene verletzt nach Wohnhaus-Brand

Apolda (dpa/th) - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Apolda im Kreis Weimarer Land sind vier Menschen teils schwer verletzt worden, darunter ein Kind. Das Treppenhaus des Gebäudes fing am Montagabend Feuer, die Flammen breiteten sich aus, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Eine 32 Jahre alte Frau wurde demnach mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik für Brandopfer gebracht. Ein 34 Jahre alter Mann wurde ebenfalls schwer verletzt, eine 53 Jahre alte Frau sowie ein fünf Jahre altes Kind leicht.